"بريكسيت": اتفاق أوروبي بريطاني على مسودة مستقبل العلاقات السياسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يحاول سفراء دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة، اليوم الخميس، وضع اللمسات الأخيرة على بيان المخطط التمهيدي للعلاقات المستقبلية بين التكتل وبريطانيا قبيل قمة مقررة يوم الأحد المقبل.

وأعلن رئيس ​المجلس الأوروبي ​دونالد تاسك، اليوم الخميس، توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى توافق حول مسودة بشأن "بريكسيت" لتحديد العلاقات المستقبلية بينهما. جاء ذلك في تغريدة نشرها تاسك عبر حسابه بموقع "تويتر".

وقال تاسك: أرسلت للتو إلى الـدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد، مسودة إعلان سياسي عن العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وأضاف: رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أبلغني أنه تمت الموافقة على الإعلان السياسي على مستوى المفاوضين، وعلى المستوى السياسي من حيث المبدأ، وأنه سيتم عرضه لمصادقة القادة.

والثلاثاء الماضي، توصل مفاوضو بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى مسودة اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد "بريكسيت"، بعد جولات مكثّفة من مفاوضات جرت الأسبوع الماضي. واحتجاجًا على بنود مسودة الاتفاق، استقال، الخميس، 4 وزراء من الحكومة البريطانية.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 آذار/ مارس 2019، لكن يتعين أن يقر الجانبان اتفاق الانفصال وبيان المخطط التمهيدي المرفق به والخاص بالعلاقات المستقبلية بينهما. ويأمل زعماء الاتحاد الأوروبي في إقرار الاتفاق خلال قمة يوم الأحد.