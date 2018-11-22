القسام تنشر صورا وتفاصيل جديدة عن عملية خان يونس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عصر اليوم الخميس، صوراً لأفراد الوحدة الخاصة للاحتلال الإسرائيلي التي تم اكتشافها في خان يونس والمركبة والشاحنة التي استخدمتها.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتصب بعنوان عملية "حد السيف التي أفشلت مخططا صهيونيا خطيرا"، إن الكتائب تمكنت من الوصول إلى مراحل متقدمة في كشف خيوط العملية الخاصة والخطيرة التي باشرت قوة عسكرية خاصة للاحتلال بتنفيذها وتم اكتشافها مساء يوم الأحد الموافق 11/11/2018 شرق خان يونس، حيث تمكنت مجموعة من مقاتلي القسام من إفشاله العملية وقتل وإصابة عدد من أفراد القوة الإسرائيلية.