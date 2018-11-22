إطلاق موسوعة بلادنا فلسطين | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الإثنين، 26/ 11/ 2018

الزمان: 16:00

المكان: المسرح البلدي، رام الله

تنظم مؤسسة الدراسات الفلسطينية حفل إطلاق "موسوعة بلادنا فلسطين" للمؤرخ مصطفى مراد الدباغ الذي استفاد من تقلده مناصب مختلفة في دائرة المعارف في فلسطين في عهد الانتداب البريطاني وفي العهد الأردني لينتقل في مختلف الألوية ويتعرف على تفاصيل جغرافية فلسطين.



تتألف الموسوعة من 11 مجلدًا، واستندت إلى كتابات المؤرخين والجغرافيين العرب، وإلى عدد من الكتب التاريخية العربية أو الأجنبية المترجمة إلى العربية، وإلى المعاجم والمجلات والجرائد العربية، وتناولت موقع فلسطين ومساحتها وسكانها وأقسامها الطبيعية والتقسيمات الإدارية فيها، وتفاصيل تاريخها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى ما بعد سقوطها تحت الاحتلال.