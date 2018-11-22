مزاد علني اجتماعي | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الإثنين، 26/ 11/ 2018
الزمان: 18:00
المكان: مركز خليل السكاكيني الثقافي، رام الله
مزاد التغيير الاجتماعي يماثل المزاد العلني، ويختلف عنه في أن أصحاب المبادرات المختارة يقدمون عروضًا حول مبادرتهم ويشرحون كيف تساهم في تنمية المجتمع آخذين بعين الاعتبار البعد البيئي والاجتماعي والثقافي والاقتصاد.
في المقابل، يقدّم الحضور تبرعات على الفور (تمويل جماهيري حي)، لإحدى المبادرات التي تُعرَض في المزاد.
مؤسسة دالية هي مؤسسة مجتمعية، يتلخص عملها في حشد الموارد المحلية اللازمة، لتمكين وخلق مجتمع مدني مستقل مسؤول تسود فيه الشفافية والمحاسبة.
يأتي ذلك من الإيمان بحق الشعب الفلسطيني في التحكم بمصادره من أجل تحقيق تنمية مجتمعية، ويتحقق من خلال تقديم منح يقودها المجتمع، لدعم مبادرات المجتمع المدني المبدعة، خاصة تلك التي تبذلها المجتمعات المحلية لاستخدام مواردها المتوافرة والاستفادة منها.
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