منع المحرر الأرناؤوط مغادرة البلاد بزعم نشاطه بحماس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، اليوم الخميس، على أمر بموجبه يحظر على الأسير المقدسي المحرر، محمد فوزي سليمان الأرناؤوط (42 عاما)، الخروج من البلاد لمدة 6 أشهر، بزعم أن خروجه يشكل خطرا على أمن الدولة.

وبرر درعي توقيعه على أمر حظر مغادرة البلاد، بأن الأرناؤوط يشكل خطرا على أمن الدولة، حيث تم استصدار الأمر عقب المعلومات الاستخباراتية التي وضعت أمام وزير الداخلية، إذ تم الزعم بأن الحديث يدور عن ناشط في حركة حماس منذ سنوات طويلة، ومغادرته البلاد في السابق استخدمت من أجل التخطيط لتنفيذ عمليات "إرهابية".

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن درعي اقتنع بالمعلومات الاستخباراتية التي قدمت له عن الأرناؤوط، وسفره إلى خارج البلاد من شأنه أن يتسبب للمساس بأمن الدولة، وعليه وقع على الأمر الذي يحظر على الأرناؤوط مغادرة البلاد، علما أن درعي وقع في السنوات الأخيرة عدة مرات على أومر تحظر على الأرناؤوط مغادرة البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الأرناؤوط أمضى في السابق عقوبة السجن 15 شهرا في سجون الاحتلال، وأتى اعتقاله، على خلفية نشاطه في الهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير.

يشار إلى أن الأرناؤوط متزوج وأب لخمسة أطفال، وكانت سلطات الاحتلال منعت زوجته من زيارته طيلة فترة الاعتقال بحجة أنها تشكل خطرا أمنيا، ورفضت السلطات جميع الطلبات التي تقدم بها المحامون من أجل الحصول على موافقة للزيارة.