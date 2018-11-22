مصر: العثور على نقوش فرعونية تحمل اسم مهندس رمسيس الثاني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثرت بعثة علماء الآثار الذين ينقبون في القاهرة، على كتلتين من الحجر الجيري يحملان نقوشا تعود إلى مهندس عمل لدى رمسيس الثاني، أحد أطول الفراعنة حكما للبلاد في العصور القديمة، وفق ما أعلنته وزارة الآثار المصرية.

وقالت وزارة الآثار المصرية، في بيان رسمي لها اليوم الأربعاء، إن القطع الأثرية عثر عليها في معبد رع، إله الشمس المصري القديم، في حي المطرية في القاهرة.

وأوضح عالم المصريات والآثار الدكتور ممدوح الدماطي، أن النقوش تظهر أن المهندس أشرف على بناء كابينة (حُجرة) وفيها مقعد استخدمها رمسيس الثاني خلال الاحتفالات والتجمعات العامة.

ويذكر أن حكم رمسيس الثاني استمر لأكثر من 60 عاما، أي تقريبا من العام 1279 حتى 1213 قبل الميلاد.

وعادة ما تعلن مصر عن الاكتشافات الأثرية على أمل جذب الاهتمام لكنوزها القديمة وإحياء السياحة، بسبب الاقتصاد المتدهور للبلاد، وانخفاض نسبة السياح، خصوصا في أعقاب الثورة المصرية عام 2011.