المجلس النسائي النقباوي: نطالب القيادات السياسية والدينية استنكار ومواجهة قتل النساء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استنكر المجلس النسائي النقباوي جريمة قتل منال الفريزات، أمس، وقال إنه يدين "العمل الإجرامي وغير الأخلاقي بحق السيدة من قرية تل السبع، والتي قتلت بأطلاق الرصاص عليها واردائها صريعة العمل البربري"، وطالب رؤساء المجالس والبلدات ومدراء مكاتب الشؤون الاجتماعية والقيادة الدينية والسياسية للاستنكار العلني لهذا العمل الإجرامي والهمجي.

وأضاف المجلس النسائي النقباوي في بيان: "إنها كباقي اللواتي سبقنها، نعم، كباقي السائرات على الدرب، يتم إزهاق أرواحهن بلا سبب وإن وجد السبب لأتفه الأسباب يكون. بانعدام الاتهام وعدم وجود المدافع والقاضي هو الجلاد يتم التداول في القضية والحكم الغيابي والتنفيذ القصري، وإن أصبح النهار شهدنا بأن امرأة توفاها الله بالإعدام من قبل ذويها. لسنا بصدد الأسباب أو الإشكاليات الداخلية داخل كل عائلة، بل بصدد القتل، بصدد العنف المستشري في عروق المجتمع العربي ككل والنقب بالأخص وبصدد الجريمة تلو الجريمة".

وأوضح المجلس: "توجهنا سابقا بنداء لكافة الاطياف بمكافحة العنف بشكل عام والعنف ضد النساء بشكل خاص، ومسلسل الجريمة ما زال مستمر. نتوجه اليوم للمرة الألف، لكافة أطياف المجتمع العربي من النقب حتى الجليل، لرؤساء المجالس والبلدات ومدراء مكاتب الشؤون الاجتماعية والقيادة الدينية والسياسية للاستنكار العلني لهذا العمل الإجرامي والهمجي، لإسماع صوت جلي من أعلى المنابر والصحف والاحتجاج والاستنكار ومهاجمة الجريمة والعنف ومقاطعة مرتكبيه ونبذهم مجتمعيا، وتنظيم وقفات احتجاجية منددة بما يعصف".