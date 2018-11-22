انت الان تتابع نائب يُهاجم شركات «البلاك فرايداي»: تخفيضات وهمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد جاد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٢ م

قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "البلاك فرايداي - الجمعة السوداء"، وسيلة تسويقية مأخوذة عن الغرب وانتقلت إلى مصر عن طريق بعض مواقع التسويق الإلكتروني، وهي حيلة تلجأ إليها الشركات لترويج منتجاتها من خلال تخفيضات كبرى لبعض المنتجات، على الرغم من أن هذه المنتجات تكون بأسعار أقل خلال أوقات أخرى من السنة، مشيرًا إلى أن المتحكم في إقبال المستهلكين على شراء منتجات بكثرة في هذا اليوم، قد لا يكونوا في حاجة إليها، هو عوامل نفسية نتيجة ضغط الإغراءات المكثفة التي تطلقها المتاجر المختلفة في هذه المناسبة.

وأوضح متولي: "بالرغم من أن بعض المتاجر تبيع سلعا عديدة بأكثر من أسعارها المعتادة طوال العام، فإن المستهلك لا يعلم قيمتها الحقيقية قبل الخصم، ويحتاج قطاع التجزئة لمثل هذه المناسبات بشدة لإنعاش أعمالهم الآخذة في التراجع أمام الأسواق الإلكترونية، وحتى مواقع التسوق عبر الإنترنت أصبحت تنافس المتاجر العادية