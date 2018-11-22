انت الان تتابع فعاليات «القاهرة السينمائي» بدون نجوم.. 3 حضروا فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٠ م

يبدو أن فكرة النجوم عن المحافل الفنية لن تتغير أبدا، والتي تقتصر على "الريد كاربت" في الافتتاح والفساتين لا غير، رغم أن أهداف المهرجانات أكبر من ذلك، وأبسطها التعرف على ثقافات مختلفة وفتح مجال للنقاش حول موضوعات فنية ذات قيمة، ومشاهدة أفلام عالمية لا تجدها فى دور العرض التجارية، ومع انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الأربعين، الثلاثاء الماضي، سجلت قاعات الندوات والفعاليات غياب النجوم الذين حضروا حفل الافتتاح، ولم نجد سوى لبلبة والشقيقين حسين ومصطفى فهمي في فعالية معرض المهرجان.

الثلاثي "لبلبة" و"حسين" و"مصطفي" حرصوا على حضور افتتاح معرض "رحلة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" الذي أقيم بمركز الهناجر بدار الأوبرا، بحضور رئيس المهرجان محمد حفظي ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وربما وجود حسين فهمي ليس غريبا، فهو دائم الحضور في كل دورة، وأيضًا لبلبة التي انتهت من المعرض ومن ثم