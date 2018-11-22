اتفضل.. قائمة الأطعمة الغنية بالمعادن المهمة جدًا!

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - إذا كنت تحب تناول الكرنب، إذن ستحصل على 80% من كمية الحديد الموجودة في لحم البقر المشوي، كما أنه يوفر ثلث احتياجاتك اليومية من الكالسيوم لتحافظ على عظامك صحية.

على الرغم من السعي إلى اتباع نظام غذائي متوازن للحفاظ على صحة جيدة، هناك بعض العناصر الغذائية والمعادن على وجه الخصوص التي يكافح الكثير منا للحصول على ما يكفي، وبالطبع كل نوع من الأغذية يحتوي على نسب مختلفة من المعادن، وهناك معادن مهمة حيث يكون متوسط الحصول عليها أقل بكثير من المستويات الموصى بها كالحديد والزنك والمغنيسيوم والسيلينيوم، وقد يرجع هذا إلى تركيزك على أطعمة لا تحتوي على كمية كافية من هذه المعادن، لذا تعرف على الأطعمة الغنية بالمعادن المختلفة التي يحتاجها جسمك حسبما ذكرها موقع «الديلي ميل» البريطاني .

1- الكاجو جميع المكسرات تحتوي على الحديد، ولكن الكاجو هو الأغنى به، كما أن البندق واللوز جيدان أيضا، فتناول القليل من الكاجو سيوفر كمية هائلة من الحديد، كما أنه يوفر البوتاسيوم الذي يخفض ضغط الدم، و 40% من متطلبات الزنك اليومية، وما رأيك ان تجرب قطع الدجاج بالكاجو؟.. اعرف الطريقة من هنا. 2- الفاصوليا يوفر

1- الكاجو جميع المكسرات تحتوي على الحديد، ولكن الكاجو هو الأغنى به، كما أن البندق واللوز جيدان أيضا، فتناول القليل من الكاجو سيوفر كمية هائلة من الحديد، كما أنه يوفر البوتاسيوم الذي يخفض ضغط الدم، و 40% من متطلبات الزنك اليومية، وما رأيك ان تجرب قطع الدجاج بالكاجو؟.. اعرف الطريقة من هنا. 2- الفاصوليا يوفر حوالي 415 جرامًا من الفاصوليا 40%من احتياجاتك اليومية من الحديد، بالإضافة إلى نصف احتياجاتك اليومية من الألياف وأكثر من ذلك إذا كنت تتناول خبز القمح الكامل، بالإضافة إلى احتوائها على فيتامين C الذي يساعد على امتصاص الحديد.. ويهمك أن تعرف تأثير تناول الفاصوليا على عضلاتك. 3- الكرنب المسلوق إذا كنت تحب تناول الكرنب، إذن ستحصل على 80% من كمية الحديد الموجودة في لحم البقر المشوي، كما أنه يوفر ثلث احتياجاتك اليومية من الكالسيوم لتحافظ على عظامك صحية وقوية، بالإضافة إلى 85% من حمض الفوليك اليومي اللازم لسلامة الدم، كما أن هذا الكرنب غني بفيتامين C للمساعدة في امتصاص الحديد، لذا يمكنك تناوله مرة أو مرتين في الأسبوع.. لو عايز تفقد وزنك.. جرب شوربة الكرنب للتخسيس.

4- البط للحصول على دليل على كمية الحديد في اللحوم أو الدواجن، تذكر أنه كلما كان اللون أحمرًا أو داكنا أكثر، كلما ارتفع محتوى الحديد، وتناولك للبط يساعدك في الحصول على 125 جرام من السيلينيوم، وهذا يساوي نصف احتياجاتك اليومية، لذا يمكنك تناوله مع البصل الأخضر لإضافة فيتامين C والألياف. 5- العدس العدس، مثل معظم البقوليات، هو مصدر جيد للحديد، حيث يوفر ثلث احتياجاتك اليومية من خلال تناولك لـ 200 جرام من العدس الأصفر، كما يوفر هذا الطبق حوالي 30% من كمية الألياف اليومية، مما يساعد على تغذية بكتيريا الأمعاء الجيدة، وكذلك الحفاظ على صحة الأمعاء. 6- التين من المعروف أن التين غني بالمعادن المختلفة خاصة الحديد، حيث يقدم ثلث احتياجاتك اليومية من الحديد وحوالي 5 اضعاف متطلباتك من الكالسيوم، هذا بالإضافة إلى فيتامين C، ويمكنك تناوله ايضا إلى جانب التوت لتحسين امتصاص الحديد في الجسم.. اعرف فوائد أخرى للتين من هنا. 7- المحار بالطبع تحتوي الفاكهة على نسبة من الزنك لكنها لسيت كافية إذا كنت تعاني من نقض هذا المعدن، وأفضل طريقة لحصولك عليه بتناول الفاكهة المجففة حيث تكون اكثر تركيزا في المعادن، ويعتبر المحار من الفواكه البحرية التي توفر حوالي 30% من احتياجاتك اليومية من المعادن وأكثر من 40% من كمية الحديد اليومية. 8- الفول السوداني المحمص يحتوي كل 100 جرام على ثلث كمية الزنك اليومية ، إلى جانب نصف كمية المغنيسيوم وكمية لا باس بها من احتياجاتك من الحديد، ولكن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو زاد وزنك بالفعل بعد استهلاكك للفول السوداني فقلّل من الكمية حيث يحتوي على أكثر من 600 سعر حراري والكثير من الملح. قائمة الأطعمة السابق ذكرها تساعدك في الحصول على المعادن التي يحتاجها جسمك وتعويض النقص في أي نوع، اختر المفضل منها وتناوله بانتظام.



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