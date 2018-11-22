انت الان تتابع مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الوصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٥٥ م

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للناد الأهلي، على إجراء عدة تعديلات في التشكيلة التي سيخوض بها مباراة الوصل الإماراتي، مساء اليوم الخميس، على ملعب الوصل، في إياب ثمن نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية، ويعاني الأهلي عدة غيابات بين صفوفه في لقاء الوصل، على رأسها أحمد فتحي ومحمد هاني والتونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجاي وعمرو السولية للإصابة، وميدو جابر وأحمد حمدي ومؤمن زكريا لأسباب فنية، بجانب باسم علي ومحمود الجزار غير المقيدين عربيا.

وخسر الأهلي آخر لقاء له يوم 9 نوفمبر، أمام الترجي التونسي، بثلاثية نظيفة، على ملعب رادس في إياب الدور النهائي بدوري أبطال أفريقيا، ومن المنتظر أن تحدث بعض التعديلات بإشراك كريم وليد "نيدفيد" وهشام محمد ومحمد شريف وصلاح محسن بشكل أساسي في لقاء الوصل. ومن المنتظر أن تضم تشكيلة الأهلي الحارس محمد الشناوي