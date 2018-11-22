مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الوصل

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٥٥ م
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للناد الأهلي، على إجراء عدة تعديلات في التشكيلة التي سيخوض بها مباراة الوصل الإماراتي، مساء اليوم الخميس، على ملعب الوصل، في إياب ثمن نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية، ويعاني الأهلي عدة غيابات بين صفوفه في لقاء الوصل، على رأسها أحمد فتحي ومحمد هاني والتونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجاي وعمرو السولية للإصابة، وميدو جابر وأحمد حمدي ومؤمن زكريا لأسباب فنية، بجانب باسم علي ومحمود الجزار غير المقيدين عربيا.
وخسر الأهلي آخر لقاء له يوم 9 نوفمبر، أمام الترجي التونسي، بثلاثية نظيفة، على ملعب رادس في إياب الدور النهائي بدوري أبطال أفريقيا، ومن المنتظر أن تحدث بعض التعديلات بإشراك كريم وليد "نيدفيد" وهشام محمد ومحمد شريف وصلاح محسن بشكل أساسي في لقاء الوصل. ومن المنتظر أن تضم تشكيلة الأهلي الحارس محمد الشناوي
وخسر الأهلي آخر لقاء له يوم 9 نوفمبر، أمام الترجي التونسي، بثلاثية نظيفة، على ملعب رادس في إياب الدور النهائي بدوري أبطال أفريقيا، ومن المنتظر أن تحدث بعض التعديلات بإشراك كريم وليد "نيدفيد" وهشام محمد ومحمد شريف وصلاح محسن بشكل أساسي في لقاء الوصل.
ومن المنتظر أن تضم تشكيلة الأهلي الحارس محمد الشناوي وأمامه الرباعي سعد سمير والمالي ساليف كوليبالي وكريم وليد "نيدفيد" وأيمن أشرف للدفاع، وهشام محمد وحسام عاشور ووليد سليمان وإسلام محارب ومحمد شريف للوسط، وصلاح محسن "وليد أزارو" للهجوم.
وتعادل الأهلي في لقاء ذهاب ثمن نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية، أمام الوصل بنتيجة (2-2)، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.
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