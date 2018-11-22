انت الان تتابع «استعوض ربنا».. مصير المسروقات بعد ضبط اللصوص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ما طبيعة إجراءات التحفظ على المضبوطات "اعتبارها حرزًا"؟ وهل تعيق تلك الإجراءات صاحب الحق عن استرداد متعلقاته؟.. هل يختلف تصرف المجني عليه بين ضبط المسروقات أو تبديدها؟

"تشكيل عصابي طلعوا عليا ثبتوني وسرقوني.. استعوض ربنا المهم إنك بخير"، موقف متكرر يحلم من تعرض له باليوم الذي يتم فيه القبض على الجناة، لينالوا جزاء إجرامهم خلف القضبان، وبينما يفضل كثيرون نسيان أمر المسروقات باعتبار عودتها أمرا شبه مستحيل، وذلك لتصرف المتهمين فيها عادة بالإنفاق أو البيع، فإن البعض يظل على أمل أن ترد له المسروقات، وهو ما يستدعي توضيحًا قانونيًا بشأن الإجراءات التي يتبعها المجني عليهم في وقائع السرقة بالإكراه -تحت تهديد السلاح- لاسترداد متعلقاتهم.

اعمل محضر يوضح حسن أبو العينين المحامي بالنقض، أن ضبط المتهمين بالسرقة لا يكفي لرد المسروقات إلى أصحابها، بل يجب في البداية أن يكون المجني عليه حرر محضرًا يفيد بتعرضه للسرقة، لافتا إلى أن محضر السرقة وما يتضمنه من وصف للمسروقات ليس كافيًا لإثبات ملكية الشاكي لها، وإنما عليه أن يقدم إلى جهة التحقيق

اعمل محضر يوضح حسن أبو العينين المحامي بالنقض، أن ضبط المتهمين بالسرقة لا يكفي لرد المسروقات إلى أصحابها، بل يجب في البداية أن يكون المجني عليه حرر محضرًا يفيد بتعرضه للسرقة، لافتا إلى أن محضر السرقة وما يتضمنه من وصف للمسروقات ليس كافيًا لإثبات ملكية الشاكي لها، وإنما عليه أن يقدم إلى جهة التحقيق "النيابة المختصة" ما يفيد بملكيته المسروقات مثل فواتير شراء الشيء أو إثبات فني أن الشيء ملكه كعبوة المنتج برقم مسلسل "سيريال نمبر" للهاتف المحمول، والتقدم بطلب استرداد مسروقات إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب المرحلة التي وصلت إليها القضية. ويشير "أبو العينين" في تصريحات لـ"التحرير" إلى أن إثبات المجني عليه للملكية إجراء ضروري -خاصة بتقديم فاتورة شراء- الغرض منه حفظ الحقوق وضمان عدم الكيدية، مشددا على أن النيابة العامة أو الجهة المختصة تتفهم الدلائل والإثباتات الأخرى المرجحة للملكية. ضبط المسروقات ويؤكد المحامي بالنقض أن "سعيد الحظ" من يتم ضبط المسروقات الخاصة به، لأن ذلك سيوفر عليه الكثير، ففي حالة ضبطها وتقديم إثباتات ملكيته لها، يتقدم بطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة لتسلمها، ولا يوجد مانع قانوني يعطل ذلك. ويضيف أن المضبوطات في قضايا السرقة يتم تحريزها لصالح المجني عليه لإثبات أحقيته في الحصول عليها في أى وقت في أثناء التحقيق أو المحاكمة، وذلك بخلاف الأحراز في القضايا الجنائية الأخرى التى يعتبر الحرز فيها دليلا أساسيًا لا يمكن التفريط فيه إلا بعد انتهاء القضية والحكم فيها. تبديد المسروقات تبديد المسروقات وفي كثير من الحالات لا يتم ضبط اللصوص فور ارتكاب الجريمة، وعادة ما ترتكب تشكيلات السرقة بالإكراه أكثر من واقعة قبل أن يوقع بهم رجال الأمن، ومع تأخر الضبط يتبدد الأمل في احتفاظهم بالمسروقات، إذ عادة ما ينفقونها إذا كانت أموالا، ويبيعونها إذا كانت متعلقات كالمصوغات والأجهزة الإلكترونية وغيرها، وهنا تكون الإجراءات أكثر صعوبة وأعلى في التكلفة على المجني عليهم، حتى إنه في حالة المسروقات زهيدة الثمن "هاتف.. مبلغ ضئيل" يكون التخلي عنها أقل من تكلفة المطالبة باستردادها. ويشرح المحامي حسن أبو العينين أنه في حال تبديد اللصوص المسروقات، على المجني عليه أن يحضر المحاكمة الجنائية للمتهمين، ويتقدم بطلب ادعاء مدني أمام المحكمة، إذ يقدم محضر السرقة مرفقا بإثباتات الملكية، ويطالب المحكمة بالتعويض المدني المناسب لقيمة المسروقات التي استولى عليها المتهمون، موضحا أنه في حالة إدانة المتهمين قد تحكم له المحكمة بالتعويض، أو تحيل الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وهنا على المجني عليه أن يقيم دعوى مدنية ضد المتهمين يطالب فيها بالتعويض. ويؤكد المحامي أن متابعة قضية أو اثنتين كتلك "محاكمة المتهمين جنائيًا والدعوى المدنية"، قد يتطلب تكلفة تفوق أضعاف قيمة المسروقات إن لم تكن ذات قيمة مرتفعة، وبخلاف التكلفة تتطلب الإجراءات القضائية وقتا ومصاريف، وذلك بخلاف الجهد الذي يبذله المطالب بحقه من حضور جلسات محاكمة وادعاء مدني وانتظار الحكم، ثم انتظار تنفيذه بعد ذلك. حل قبل الفخ حل قبل الفخ ويختتم المحامي حسن أبو العينين تأكيده فى خلاصة الأمر على خطوات ثلاث: "إبلاغ الشرطة.. انتظار حكم جنائي.. وبعد الحكم الجنائي يقيم دعوى مدنية"، إلا أننا نفتقد منذ البداية إلى نظام التأمين، مطالبًا الجميع بالتأمين على أنفسهم وممتلكاتهم ليتم تعويضهم فى حالات الإصابة أو السرقة وتلف المنقولات المؤمن عليها، فذلك يضمن تعويضا عاجلا وسريعا لحين صدور أحكام بالفصل فى الحقوق سواء كانت قضايا سرقة أو غير ذلك.

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