انت الان تتابع المركزي: 3.2 مليون يورو لتعزيز الشمول المالي في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٩ م

أطلق البنك المركزى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والسفارة الألمانية بالقاهرة برنامج تعزيز الشمول المالي والرقابة والإشراف على البنوك في مصر، وذلك بتمويل يبلغ 3.2 مليون يورو في صورة مساعدات فنية لمدة ثلاث سنوات، بهدف دعم جهود الشمول المالي وتقوية الإطار الرقابي المصرفي. وقال البنك المركزى فى بيان له، إنه يضع الشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته، ويعمل على التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية على المستوى القومي لتهيئة الظروف التي تمكن المصريون ولا سيما أولئك الذين لا يحصلون على الخدمات المالية بشكل مناسب من الادخار بأمان وتحقيق تطلعاتهم المالية.

وأشار المركزى إلى ضرورة تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل والاستثمار والنمو وخلق المزيد من فرص العمل. اقرأ أيضا: «تحويشة بزيادة» حساب جديد من بنك مصر يبدأ بـ100 جنيه وشهد إطلاق البرنامج أكثر من 100 مشارك من الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال والسفارات ومنظمات