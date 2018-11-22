المركزي: 3.2 مليون يورو لتعزيز الشمول المالي في مصر

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٩ م
أطلق البنك المركزى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والسفارة الألمانية بالقاهرة برنامج تعزيز الشمول المالي والرقابة والإشراف على البنوك في مصر، وذلك بتمويل يبلغ 3.2 مليون يورو في صورة مساعدات فنية لمدة ثلاث سنوات، بهدف دعم جهود الشمول المالي وتقوية الإطار الرقابي المصرفي. وقال البنك المركزى فى بيان له، إنه يضع الشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته، ويعمل على التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية على المستوى القومي لتهيئة الظروف التي تمكن المصريون ولا سيما أولئك الذين لا يحصلون على الخدمات المالية بشكل مناسب من الادخار بأمان وتحقيق تطلعاتهم المالية.
وأشار المركزى إلى ضرورة تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل والاستثمار والنمو وخلق المزيد من فرص العمل. اقرأ أيضا: «تحويشة بزيادة» حساب جديد من بنك مصر يبدأ بـ100 جنيه وشهد إطلاق البرنامج أكثر من 100 مشارك من الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال والسفارات ومنظمات
وأشار المركزى إلى ضرورة تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل والاستثمار والنمو وخلق المزيد من فرص العمل.
اقرأ أيضا: «تحويشة بزيادة» حساب جديد من بنك مصر يبدأ بـ100 جنيه
وشهد إطلاق البرنامج أكثر من 100 مشارك من الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال والسفارات ومنظمات التنمية الدولية، وأعرب السفير إيفان سوركوش رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي عن تقديره للجهد المبذول من جانب المركزى في عملية تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وأكد خصوصية مساهمة الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم تنفيذ برنامج فريد من نوعه للشمول المالي.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، إن البنك يعمل بشكل مستمر على زيادة تعزيز القدرة الفنية لقطاع الرقابة والإشراف على البنوك، بالإضافة إلى حوكمة البنوك بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.
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