انت الان تتابع إحباط تهريب 610 عملات أثرية في مطار برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٥ م

نجحت الوحدة الأثرية بمطار برج العرب الدولي بمحافظة الإسكندرية، من ضبط 610 عملات أثرية مع أحد الركاب أثناء محاولة تهريبها خارج البلاد، صرح بذلك حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الآثرية بالموانئ المصرية، اليوم الخميس، موضحًا أن سلطات الجمارك اشتبهت في أحد الركاب المغادرين في تمام الساعة الثانية فجر اليوم، وبتفتيشه تم العثور معه على مجموعة من العملات والتي اشتبه في آثريتها، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة أثرية من وزارة الآثار لمعاينة المضبوطات.

وأوضح همام، أن اللجنة الأثرية المُشكلة، أكدت أثرية المضبوطات، لافتًا أنه تم مصادرتها لصالح الوزارة طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لعام 2010. وأشار رمضان حسن مدير عام الوحدات الأثرية بمطار برج العرب والنزهة ورئيس اللجنة الأثرية المشكلة إلى أن العملات المضبوطة مصنوعة