انت الان تتابع كيف سيتغلب الزمالك على الداخلية رغم الغيابات؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٣ م

يستضيف نادي الزمالك نظيره الداخلية، على استاد بترو سبورت، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الـ7 مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقامة على مدار ثلاثة أيام، بواقع مباراتين الثلاثاء، وخمس مباريات الأربعاء، ومباراة يوم الخميس. ويتصدر نادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض، جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 2 وخسر مباراة وحيدة وسجل لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 9 أهداف، وما زالت لديه ثلاث مواجهات مؤجلة.

وأسندت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح ، المباراة إلى محمد الحنفي، وسيعاون الحنفي في إدارة المباراة الثنائي تحسين أبو السادات وأحمد توفيق طلب، فيما سيكون محمد علاء حكمًا رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد يوسف حكمًا خامسًا. واستقر جروس، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم، والذي من المتوقع أن يشهد