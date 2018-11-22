انت الان تتابع كيف تراجع عجز «الميزان التجاري» إلى 31 مليار دولار؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - شهد عجز الميزان التجارى لمصر تراجعا ملحوظا خلال السنوات الماضية، وخاصة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، نظرا لقيام الحكومة بتقليل معدلات الاستيراد وزيادة الصادرات.

أعلنت هيئة تنمية الصادرات، عن انخفاض عجز الميزان التجارى ما بين الصادرات والواردات المصرية مع مختلف دول العالم، إلى 31 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأول من العام الحالى (الفترة من يناير الى سبتمبر 2018). وبلغت قيمة الواردات المصرية من الخارج نحو 49 مليار دولار خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2018، فيما سجل حجم الصادرات المصرية إلى الخارج نحو 18 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجارى، بحسب تصريحات شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات.

ما هو الميزان التجارى؟ يعرف الميزان التجارى لأى دولة بأنه الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة من العام، ففى حالة تجاوز قيمة الواردات حجم الصادرات، فذلك يعنى وجود عجز فى الميزان التجارى، وإذا كان هناك زيادة فى حجم الصادرات وتراجع فى الواردات يحدث فائض تجارى. وشهد عجز الميزان التجارى أكبر

ما هو الميزان التجارى؟

يعرف الميزان التجارى لأى دولة بأنه الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة من العام، ففى حالة تجاوز قيمة الواردات حجم الصادرات، فذلك يعنى وجود عجز فى الميزان التجارى، وإذا كان هناك زيادة فى حجم الصادرات وتراجع فى الواردات يحدث فائض تجارى.

وشهد عجز الميزان التجارى أكبر زيادة له عقب ثورة 25 يناير، ليرتفع بنحو 100 مليار جنيه خلال عامى 2011 و2012، وهو الأمر الذى شكل ضغطا على حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، وما تبعه من انتشار السوق السوداء للعملة الخضراء.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد انخفضت نسبة العجز فى الميزان التجارى لتصل إلى 11.6% خلال عام 2016، وذلك نتيجة بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، فى مقابل نسبة عجز بلغت نحو 40% خلال السنوات الماضية.

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أسباب تراجع عجز الميزان التجارى

يقول الدكتور أحمد أدم الخبير المصرفى، إن انخفاض عجز الميزان التجارى يرجع إلى تعافى الكثير من الصناعات خلال السنوات الماضية، وبخاصة صناعة الأسمدة، والتى كانت تواجه أزمة طاقة نتيجة عدم توافر الغاز اللازم لها، لافتا إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها وزارتا البترول والكهرباء والتى ساهمت فى إنقاذ هذه الصناعة.

وأضاف آدم، أن زيادة حجم الصادرات بالمقارنة بالواردات ساهمت فى تراجع قيمة عجز الميزان التجارى، لافتا إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى بنسبة بلغت نحو 34.9% خلال العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل واردات سجلت نسبة بلغت نحو 26.5% خلال نفس الفترة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى يعد أهم شركاء مصر التجاريين وخاصة فى الصادرات.

ثبات سعر الدولار الجمركى

من جانبها قالت الدكتورة زينب عوض الله أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، إن تثبيت سعر الدولار الجمركى ساهم أيضا فى تنشيط حركة التصدير للخارج، وبالتالى ارتفعت قيمة الصادرات بشكل كبير مقارنة بحجم الواردات، وهو الأمر الذى أدى إلى حدوث تراجع ملحوظ فى عجز الميزان التجارى.

وقامت المالية بتثبيت سعر الدولار الجمركى فى المنافذ الجمركية لمدة 14 شهر، بداية من شهر سبتمبر 2017، وحتى شهر نوفمبر 2018 الجارى، فى مقابل مستوى سعر تراوح ما بين 16.5 و16.25 جنيه.

ويعرف الدولار الجمركى بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميًا وفقا لأسعار تداول الدولار البنوك، وبالتالى فهو القيمة الذى تحدد على أساسه قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.

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قرار التعويم

ساهم قرار تحرير أسعار صرف العملات والذى تسبب فى ارتفاع سعر الدولار الأمريكى، فى انخفاض عجز الميزان التجارى خلال الفترة الماضية، نظرا لانخفاض عمليات الاستيراد، وزيادة حجم الصادرات.

وقرر البنك المركزى المصرى فى نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.

الاعتماد على المنتج المحلى كبديل للمستورد

ساهمت مبادرات الحكومة، بالاعتماد على الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات التى كان يتم استيرادها من الخارج، فى حدوث تراجع ملحوظ فى حجم الاستيراد، وهو ما أدى الى انخفاض عجز الميزان التجارى.

وتستهدف الحكومة الوصول بحجم الصادرات إلى 30 مليار دولار خلال عام 2020، وتحقيق معدل نمو في الصناعة بنسبة 8% سنويا.

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تطور عجز الميزان التجارى خلال 5 سنوات

عام 2014: سجل عجز الميزان التجارى نحو 33.7 مليار دولار، حيث سجل حجم الصادرات نحو 26.1 مليار دولار، فيما بلغ حجم الواردات نحو 59.8 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى.

عام 2015: سجل عجز الميزان التجارى نحو 39.1 مليار دولار، حيث سجل حجم الصادرات نحو 22.2 مليار دولار، بينما بلغ حجم الواردات نحو 61.3 مليار دولار.

عام 2016: سجل عجز الميزان التجارى نحو 38.7 مليار دولار، حيث سجل حجم الصادرات نحو 18.7 مليار دولار، فيما بلغ حجم الواردات نحو 57.4 مليار دولار.

عام 2017: سجل عجز الميزان التجارى نحو 37.3 مليار دولار، حيث سجل حجم الصادرات نحو 21.7 مليار دولار، بينما بلغ حجم الواردات نحو 59 مليار دولار.

عام 2018: سجل عجز الميزان التجارى نحو 31 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأول من العام الحالى (الفترة من يناير الى سبتمبر 2018)، ليسجل حجم الصادرات نحو 18 مليار دولار، فيما بلغ حجم الواردات نحو 49 مليار دولار.