مجندات روسيات يرفعن دعوى ضد قرار الحرس الوطني

اعترضت 8 مجندات روسيات على قرار للحرس الوطني، ينص على عدم السماح للإناث بالانخراط في القوات الخاصة، وقمن برفع دعوى قضائية ضد الوكالة العسكرية الأمنية.
وصدرت الأنباء الأخيرة على لسان مسؤول التجنيد في الحرس الوطني الروسي، إيغور فيروخين، الذي قال إن إقبال الإناث على الالتحاق بالوكالة عال جدا، حيث وصل العدد الكلي للمجندات المتعاقد معهن إلى أكثر من 20 ألف مجندة.
هذا وتوجد رغبة كبيرة بين العديد من المجندات للعمل قنّاصات، أو للانخراط في تشكيلات القوات الخاصة الروسية، حيث يلجأ بعضهن للقضاء بعد رفض طلب التحاقهن بهذه الوحدات النخبوية.
وبالعودة إلى التاريخ، يذكر أن القناصات الروسيات قد ساهمن بشكل كبير في إحراز النصر في معارك الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، نتيجة لقضائهن على الآلاف من الجنود الغازين.
وتأتي في مقدمة هؤلاء القناصات "ليودميلا بافليتشينكوفا" التي تمكنت منفردة من قنص 309 من الجنود النازيين، بينهم 39 قناصا، وذلك في معارك المدن التي تحيط بالبحر الأسود.
المصدر: RT
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