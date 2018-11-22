شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد الرحمن برعى يشيد بإعداد وزارة التعليم قاعدة بيانات للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الرحمن برعى، عضو مجلس النواب، أن قيام وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير الدكتور طارق شوقى، ببدء تنفيذ خطة تطوير التعليم، هى بداية موفقة، مؤكدا أن هناك جهود حقيقية تبذل، ويتم عرض كل ما يتعلق بالعملية التعليمية على المواطنين ليعلم بها الطلاب وأولياء الأمور، وشرح كل المشكلات وطرح حلول لها.

وأضاف "برعى"، لـ"الخليج 365"، أن الوزارة بدأت بتطوير مناهج الصف الأول الابتدائى و"كى جى 1 و2"، وهى بداية موفقة، "مناهج تنمى حاجات غير الجانب المعرفى".

وتابع النائب عبد الرحمن برعى: "فى انتظار التجربة الثانية الخاصة بالتابلت والصف الأول الثانوى، وأرى أن يتم تأجيل تطبيقها للعام القادم، والاكتفاء العام بالتجربة الاستطلاعية فى مدن القناة السويس وبورسعيد والإسماعيلية، لنعرف الأخطاء ونتلافاها".

وأشاد "برعى"، بقيام وزارة التربية والتعليم بإعداد قاعدة بيانات حقيقية للمعلمين، قائلا: "الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم قدم لنا قاعدة بيانات للمعلمين، وهذا أمر رائع، فلأول مرة تكون هناك قاعدة بيانات لهم، وبدأنا نعرف العجز فى عدد المعلمين فين، ووضعنا أيدينا على مشاكل كثيرة للتفكير فى حلها".