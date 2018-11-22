شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد مشهور: العمالة الموسمية تفتقد لأبسط حقوق العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب خالد مشهور، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول تقنين أوضاع العمالة الموسمية، والخطوات التى تم إنجازها فى برنامج "حماية" الذى يهدف إلى حصر أعداد تلك الفئة، والتأمين عليهم، ووضع آلية تنظم عملية تشغيلهم ووضع رؤية للرعاية الشاملة، وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات المختلفة والنقابات العمالية.

وأكد مشهور، فى بيان له اليوم، أن العمالة الموسمية تمثل شريحة كبيرة فى المجتمع يعملون دون قانون يؤمن لهم الحصول على حقوقهم، ويكفل لهم حياة كريمة فى حالة العجز الجزئى أو الكلى أو الوفاة، وانها كفئة لطالما عانت من الإهمال والتهميش، وعدم خضوعها لأى مزايا تمنحها الحكومة أو تقررها لأبنائها، مشيرا إلى أن توفير غطاء تأمينى ومعاش لهذه العمالة، سيساهم بالتأكيد فى تخفيف المعاناة عن كاهل عن هذه الفئة، إلا أنه غير كاف.

وطالب النائب بسرعة الانتهاء من حصر العمالة الموسمية بالقطاعات المختلفة، قطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، وإطلاق البرامج الهادفة إلى حماية حقوقهم وتحقيق أقصى فائدة لهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، كما أكد على دور وزارة القوى العاملة في مساعدة تلك الفئة فى الحصول على عمل، والتأكد من حصولهم على حقوقهم كاملة من رب العمل، لمنع استغلال تلك الفئة نتيجة عوزهم للمال.