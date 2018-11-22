شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تعليم البرلمان": هناك تطور ملموس بمنظومة التعليم نتيجة جهود طارق شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن هناك تطورا وتغييرا ملموسا على أرض الواقع فى منظومة التعليم، نتيجة الجهود التى تبذلها وزارة التربية والتعليم والوزير الدكتور طارق شوقى.

وأضافت وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن مجرد البدء فى تنفيذ مشروع بهذا الحجم لتطوير منظومة التعليم ومواجهة التحديات أمر جيد، وأنهم وجهوا الشكر للوزير على ذلك أثناء تواجده فى اللجنة الأيام الماضية.

وأشارت "بكرى"، إلى أن لجنة التعليم تتابع الجهود التى تبذلها وزارة التربية والتعليم والإجراءات التى يتخذها الوزير.

وأوضحت أن قيام الوزير بعرض مشروع وخطة تطوير منظومة التعليم وحرصه على إيضاح كل ما يتم بشأن العملية التعليمية لأولياء الأمور والطلاب، أمر جيد ومطلوب، قائلة: "الناس لازم تعرف كل حاجة بتتعمل، وأيضا هذا مطلوب لمواجهة الشائعات، ولابد أن يستمر عرض كل ما يتم من إجراءات".