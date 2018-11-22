شكرا لقرائتكم خبر عن بيان للمتحدث باسم البرلمان يشيد بضربات صقور الداخلية الاستباقية: هزت عرش الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، وكيل لجنة القيم بالبرلمان، بالضربات الاستباقية لصقور وزارة الداخلية فى إحباط المخططات إرهابية ضد الخلايا والعناصر الارهابية، مؤكدا أن الضربة الموجعة التى قامت بها أجهزة الأمن ضد الإرهابيين فى العريش بمحافظة شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل 12 عنصرا إرهابيا قبل تنفيذهم أعمال تخريبية، هز عرش الإرهابيين فى سيناء.

ووجه حسب الله، فى بيان له أصدره اليوم، التحية لبواسل وأبطال قطاع الأمن الوطنى لنجاحه فى تصفية وقتل 12 إرهابيا بعد رصد تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش المهجورة فى العريش، مؤكدا أن يقظة الأجهزة الأمنية والضربات الاستباقية ساهمت بشكل كبير فى إحباط المخططات الإرهابية التى دأبت الجماعات الارهابية المتطرفة على التخطيط لها.

وقال الدكتور صلاح حسب الله إن العمليات الأمنية الناجحة زلزلت الجماعات الإرهابية التى أصبحت فى طريقها للزوال، وأن الضربات الأمنية الاستباقية ساهمت بشكل كبير فى إعادة الهدوء للبلاد ودحر فلول الإرهاب.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله أن الضربات الأمنية الاستباقية الناجحة ضد الإرهابيين التى تنتهجها وزارة الداخلية فى سيناء وجميع أنحاء البلاد كانت لها أثارها الإيجابية الكبيرة فى إحباط مخططات الإرهابيين فى ارتكاب جرائمهم الإرهابية الخسيسة قبل وقوعها من الأساس.