"الإسكان": جار إنشاء محطتي محولات كهرباء بمدينة السادات

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه جاري إنشاء محطتي محولات (محطة كهرباء المطورين بطاقة 160 ميجا تصل إلى 200 ميجا بجهد 22/66، وتخدم 298 وحدة صناعية بمشروع "مصنعك جاهز بالرخصة"، ومجمع صناعات ومنطقة خدمات - ومحطة كهرباء الحى المتميز بطاقة 200 ميجا بجهد 22/66، وتخدم قطع أراضى الحى المتميز)، بقيمة إجمالية 850 مليون جنيه، بقدرة 360 ميجا، ما يعادل 140 % من المحطات القائمة بالكامل.
وقال غنيم في بيان انه تم الانتهاء من تنفيذ بعض مشروعات الكهرباء بالمدينة، حيث تم تنفيذ شبكة كهرباء الحى المتميز، بقيمة إجمالية 162 مليون جنيه، وتم إطلاق...
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