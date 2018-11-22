أبو الغيط: إجماع عربي على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

لفت الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط إلى أن "الدول العربية توافق بالإجماع على مساندة السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، مؤكداً "الإجماع التام والكامل من الدول الأعضاء بالجامعة العربية بكافة المستويات، على مساندة السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وأشار إلى أن "جدول أعمال اجتماع وزراء العدل العرب يتضمن 22 بندًا بالغ الأهمية، وعلى رأسها البند الخاص بالسودان"، موضحاَ أن "أبرز البنود التي سيناقشها الوزاري العربي هي: "الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والبند الخاص بتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية للاجئين، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد".
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