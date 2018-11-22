أبو الغيط: إجماع عربي على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

لفت الأمين العام للجامعة العربية، ​أحمد أبو الغيط​ إلى أن "​الدول العربية​ توافق بالإجماع على مساندة ​السودان​ لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، مؤكداً "الإجماع التام والكامل من الدول الأعضاء ب​الجامعة العربية​ بكافة المستويات، على مساندة السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأشار إلى أن "جدول أعمال اجتماع وزراء ​العدل​ العرب يتضمن 22 بندًا بالغ الأهمية، وعلى رأسها البند الخاص بالسودان"، موضحاَ أن "أبرز البنود التي سيناقشها الوزاري العربي هي: "الاتفاقية العربية ل​مكافحة الإرهاب​، والبند الخاص بتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية للاجئين، والاتفاقية العربية ل​مكافحة الفساد​".