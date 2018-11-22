اليونيسف: حرب اليمن حرمت 8.6 ملايين طفل من المياه

لفتت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إلى أن "حرب ​اليمن​، حرمت 8.6 ملايين طفل من الوصول إلى خدمات ​المياه​ و​الصرف الصحي​ والنظافة"، مشددةً على "ضرورة حصول كل طفل على المياه النظيفة، وأن يكون محميًا من ​الأمراض​ المنقولة بواسطة المياه، ك​الكوليرا​".

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