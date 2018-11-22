مسؤول يمني: طهران تنتهك مياهنا الإقليمية

لفت مستشار وزير الثروة السمكية اليمني، علي راجح محسن إلى أن "النظام الإيراني ينتهك المياه الإقليمية لليمن، ويسعى إلى تأجيج الحرب"، مشيراً إلى "وجود سفينة صيد إيرانية "سافيز" قبالة المياه اليمنية، تقدم الدعم اللوجستي وتهرب السلاح للمليشيات".
وأكد أن "السفينة الإيرانية أطلقت النار على الصيادين اليمنيين عدة مرات، وأصابت قبل أيام 6 صيادين بجروح خطيرة أثناء عملهم، بعد قيام التحالف العربي بإعادة تأهيل بعض مرافئ الصيد في المناطق المحررة، ودعم عدد من الصيادين بالزوارق لمساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة".
وأشار إلى أن "السفينة الإيرانية موجودة في سواحل اليمن منذ أكثر من 3 سنوات، وتتحرك قبالة المياه الإقليمية الممتدة من جزيرتي كمران وزقر التابعتين للحديدة وحتى باب المندب تحت غطاء الصيد".
وأضاف: "المعلومات كشفت لنا أن السفينة سافيز ليست مدنية بل عسكرية، وتحمل على متنها رشاشات ورادارات، وتمثل غرفة عمليات عسكرية متحركة، وتقدم دعماً استخباراتياً وعسكرياً للحوثيين".
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