مسؤول يمني: طهران تنتهك مياهنا الإقليمية

لفت مستشار وزير ​الثروة السمكية​ ​اليمن​ي، علي راجح محسن إلى أن "النظام الإيراني ينتهك ​المياه​ الإقليمية لليمن، ويسعى إلى تأجيج الحرب"، مشيراً إلى "وجود سفينة صيد إيرانية "سافيز" قبالة المياه اليمنية، تقدم الدعم اللوجستي وتهرب ​السلاح​ للمليشيات".

وأكد أن "​السفينة​ الإيرانية أطلقت النار على الصيادين اليمنيين عدة مرات، وأصابت قبل أيام 6 صيادين بجروح خطيرة أثناء عملهم، بعد قيام ​التحالف العربي​ بإعادة تأهيل بعض مرافئ ​الصيد​ في المناطق المحررة، ودعم عدد من الصيادين بالزوارق لمساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة".

وأشار إلى أن "السفينة الإيرانية موجودة في سواحل اليمن منذ أكثر من 3 سنوات، وتتحرك قبالة المياه الإقليمية الممتدة من جزيرتي كمران وزقر التابعتين للحديدة وحتى ​باب المندب​ تحت غطاء الصيد".

وأضاف: "المعلومات كشفت لنا أن السفينة سافيز ليست مدنية بل عسكرية، وتحمل على متنها رشاشات ورادارات، وتمثل غرفة عمليات عسكرية متحركة، وتقدم دعماً استخباراتياً وعسكرياً للحوثيين".