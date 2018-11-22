الفرزلي: موضوع تشكيل الحكومة في حراك وتقدم دائم

لفت نائب رئيس مجلس النواب ​ايلي الفرزلي​، في تصريح له من ​قصر بعبدا​، الى أن "حالة الركود التي يقول البعض أن مسألة تشميل الحكومة تعيشها، لدي رأي مختلف عنها"، معتبرا أن "موضوع ​تشكيل الحكومة​ في حراك وتقدم دائم ونحن بإنتظار إعلان الإتفاق، أي نحن نسير بإتجاه الهدف".

وأوضح الفرزلي أن "هذا الكلم نتيجة انطباع أن حراك وزير الخارجية ​جبران باسيل​ أتى بديناميكية ستظهر نتائجها قريبا".