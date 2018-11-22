الفرزلي: موضوع تشكيل الحكومة في حراك وتقدم دائم

لفت نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، في تصريح له من قصر بعبدا، الى أن "حالة الركود التي يقول البعض أن مسألة تشميل الحكومة تعيشها، لدي رأي مختلف عنها"، معتبرا أن "موضوع تشكيل الحكومة في حراك وتقدم دائم ونحن بإنتظار إعلان الإتفاق، أي نحن نسير بإتجاه الهدف".
وأوضح الفرزلي أن "هذا الكلم نتيجة انطباع أن حراك وزير الخارجية جبران باسيل أتى بديناميكية ستظهر نتائجها قريبا".
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