وهاب: أتمنى على الرئيس عون وقف بهلوانيات الحريري خاصة بالقصر الجمهوري

تمنى رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ "وقف بهلوانيات رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ خاصة في ​القصر الجمهوري​ لأنه هو من عين سفير ​لبنان​ في ​سوريا​ وتكليفه تم بالتشاور مع دمشق ولمعلوماته ​السعودية​ انسحبت من الملف السوري".

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