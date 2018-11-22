إزاحة الستار عن نصب تذكاري لغابة أرز شهداء فجر الجرود في رأس بعلبك

أزيح الستار عن النصب التذكاري لإنشاء غابة أرز شهداء فجر الجرود، على تلة الصليب في رأس بعلبك، بمناسبة العيد الـ75 لإستقلال لبنان، برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلا بالعقيد الركن فريد أبو نعوم وفي حضور المجلس البلدي والمخاتير وكاهن الرعية الأب إبراهيم نعمة وفاعليات.
ثم رحب نائب رئيس البلدية وليم نصر براعي الإحتفال والوفد المرافق وبالحضور، متقدما بإسم أهالي رأس بعلبك من اللبنانيين بالتهنئة بالإستقلال، وقال: "هذا العيد هو عيد الحرية والعزة والكرامة، ولعله بداية لحل المشاكل في لبنان".
ووجه "تحية لشهداء الجيش اللبناني الذين رووا بدمائهم أرض جرود رأس بعلبك حيث حققوا الإنتصار بحرب فجر الجرود وحرروا الأرض من التكفيريين بشجاعة عالية لا مثيل لها"، مؤكدا ان "هذه الأرض لن نتركها رغم كل الظروف التي مررنا بها"، مثمنا "الوجود الدائم لفوج حماية الحدود البرية".
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