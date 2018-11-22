شلالا: خلوة تعقد بين الرئيس عون وبري والحريري

أعلن المسؤول الاعلامي في القصر الجمهوري ​رفيق شلالا​، أن خلوة تعقد في هذه الأثناء بين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، قبل البدء بإستقبال المهنئين ب​عيد الإستقلال​.

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