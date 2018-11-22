الحريري: الحل ليس عندي والنواب السنة المستقلون مستقلون عن من يا ترى؟

أكد رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ في تصريح له عقب انتهاء استقبالات التهنئة ب​عيد الاستقلال​ في ​قصر بعبدا​ أن "الحل ليس عندي"، متسائلا "النواب ​السنة​ المستقلون مستقلون عن من يا ترى؟".

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