بينها قطر.. تأجيل دعوى تطالب بملاحقة ممولي الاٍرهاب لجلسة 6 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي تطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية على المستوى الدولي لملاحقة ممولي الاٍرهاب وعلى رأسهم دولة قطر، لجلسة 6 ديسمبر المقبل.

وقالت الدعوى رقم 3189 لسنة 72 قضائية، إن هناك العديد من المستندات والأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، أثبتت تدخل دولة قطر في تمويل الاٍرهاب والإضرار بمصلحة الوطن، لذلك يجب معاقبتها دوليًا على الأعمال التخريبية التي ارتكبتها في حق مصر.