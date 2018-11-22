متحدث البرلمان: ضربات صقور الداخلية الاستباقية هزت عرش الإرهابيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، بالضربات الاستباقية لصقور وزارة الداخلية في إحباط المخططات إرهابية ضد الخلايا والعناصر الإرهابية، مؤكدًا أن الضربة الموجعة لأجهزة الأمن ضد الإرهابيين في العريش بمحافظة شمال سيناء، وأسفرت عن القضاء على 12 عنصرا إرهابيا قبل تنفيذهم أعمال تخريبية، هزت عرش الإرهابيين.

وحيا "حسب الله"، في بيان اليوم، بواسل وأبطال قطاع الأمن الوطني لنجاحه في القضاء على 12 إرهابيا بعد رصد تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش المهجورة في العريش، مؤكدا أن يقظة الأجهزة الأمنية والضربات الاستباقية ساهمت بشكل كبير في إحباط المخططات الإرهابية التي دأبت الجماعات المتطرفة على التخطيط لها.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، إن العمليات الأمنية الناجحة زلزلت الجماعات الإرهابية التي أصبحت في طريقها للزوال، وأن الضربات الأمنية الاستباقية ساهمت بشكل كبير في إعادة الهدوء للبلاد ودحر فلول الإرهاب.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله، أن الضربات الأمنية الاستباقية الناجحة ضد الإرهابيين التي تنتهجها وزارة الداخلية في سيناء وجميع انحاء البلاد كانت لها آثارها الإيجابية الكبيرة في إحباط مخططات الإرهابيين في ارتكاب جرائمهم الإرهابية الخسيسة قبل وقوعها من الأساس.