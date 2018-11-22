"مجلة "للعِلم" تواصل دعمها للخبرات العلمية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (مصراوي):

تواصل مجلة "للعِلم" وهي الطبعة العربية المجانية لمجلة ساينتفك أمريكان والمُتاحة عبر الإنترنت، التزامها بدعم الخبرات العلمية المصرية والإعلام العلمي من خلال ثلاث حلقات نقاش علمية، مع ثلاثة أكاديميين بارزين في مجالات الكيمياء والطب والجيولوجيا، هم سعد السيد محمد حسن وهبة سماحة وهشام سلاّم.

ونُظّمت الحلقتين العلميتين الأولى والثانية في شهر سبتمبر مع أستاذ الكيمياء التحليلية والبيئية، العميد السابق لكلية العلوم، بجامعة عين شمس المصرية، سعد السيد محمد حسن، والمنتسبة إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357، ومركز العلاج الخلوي والجيني بمستشفى تكساس للأطفال، ومستشفى هيوستن ميثوديست وكلية بايلور للطب في هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وهبة سماحة.

وعرّف د. السيد المستشعرات الكيميائية بأنواعها موضحا المجالات العديدة التي تستفيد من هذا العلم وكيف نحتاجها في حياتنا اليومية.

وشاركت الدكتورة سماحة، في بحث حديث عن العلاج المناعي للسرطان نُشر في مجلة "نيتشر"، وتحدثت عن أنواع العلاج المناعي والعلاج المناعي الخلوي للسرطان وفوائد هذا النوع من العلاج، موضحة المعوقات التي تحول دون انتشاره.

وأما الحلقة الثالثة، فقد نُظّمت في شهر أكتوبر مع مدير ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، هشام سلّام، حول كيفية اكتشاف حفريات الديناصور المصري "منصوراصورس"، والصعوبات التي تكبدها فريق العمل، والتي انتهت بكشف عظيم نشرته مجلة "نيتشر" في عام 2018 .

وكانت مجلة "للعِلم" أطلقت برنامجها لدعم الخبرات العلمية المصرية والإعلام العلمي في نوفمبر من العام الماضي.

وتشارك المجلة إلى جانب سبرنجر نيتشر للمرة الأولى، في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم الذي يشكل جزءاً من معرض القاهرة الدولي للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.