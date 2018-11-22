"مستقبل وطن" يعلن أسماء الصاعدين للمرحلة قبل النهائية بالمسابقة الثقافية في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي:

أعلن حزب مستقبل وطن، بمحافظة الفيوم، برئاسة عبدالقادر الجارحي، أمين المحافظة، ختام المسابقة الثقافية، التي أقامها الحزب بالتعاون مع مديرية التربيه والتعليم، بفوز طلاب مدرسة أبو جندير الثانوية العامة بالمركز الأول.

وصعدت مدرسة أبو جندير الثانوية، على مستوى المحافظة لملاقاة باقي الفرق الصاعدة من المراكز الأخرى، في المرحلة قبل النهائية.

وأقامت أمانة الحزب بمركز إطسا، احتفالية لتوزيع الجوائز على جميع المدارس وعددها 10 مدارس، وتم توزيع الميداليات الذهبية والفضية على المركزين الأول والثاني، كما قدمت أمانة اطسا الدروع التذكارية لقيادات الإدارة ونقيب معلمي إطسا، وشهادات التقدير للمشرفين والمحكمين ومسئولي المشاركة المجتمعيه ودمج التكنولوجيا لدورهم في خروج المسابقة بصوره مشرفة.

كما فازت مدرسة إبشواي الثانوية بمسابقة مستقبل وطن الثقافية التي أقيمت بمقر إدارة ابشواي التعليمية، وحضر المسابقة بهاء الدسوقي أمين الحزب بمركز إبشواي وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء الحزب.

كان حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، في محافظة الفيوم، نظم مسابقة ثقافية بين بعض مدارس المرحلة الثانوية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، والتي تستمر حتى 10 ديسمبر المقبل.

ويأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.