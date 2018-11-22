"أفريكسيم بنك" ضخ 545 مليون دولار لتمويل قطاعي البترول والكهرباء بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال عمرو كامل، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، إن البنك ضخ تمويلات بقيمة 545 مليون دولار، لتمويل قطاعي الكهرباء والبترول في مصر خلال العام الجاري.

وأضاف كامل، في تصريحات خاصة، أن البنك يستعد للعمل مع السلطات المصرية، من أجل دعم القطاعات الرئيسية للاقتصاد، بما يتماشي مع استراتيجية وأهداف البنك، مشيرا إلى أن إجمالي التمويلات التي ضخها في مصر خلال العام الجاري تقترب من 2.2 مليار دولار، في مختلف القطاعات.

وحصلت البنوك العامة على مليار دولار من أفريكسيم بنك خلال العام الجاري لتمويل التجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما قاله كامل.