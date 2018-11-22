محمد عبد الرحمن الغربال: رغم الغيابات إلا أننا انتصرنا.. أمامنا مهمة صعبة في الجزائر

تحدث الغربال محمد عبد الرحمن بعد نهاية المباراة مثمناً المجهود الكبير للزملاء اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة وكذلك الجماهير على وقفتها القوية التي كان لها الأثر الكبير في الانتصار العريض.

وقال في حديثه بحسب صحيفة الصدى: سجلنا أربعة أهداف والحمد لله، وأنا سعيد جداً بالنتيجة، نحن محتاجين لهذا الفوز، أسعدنا جماهير المريخ التي ما بخلت علينا بالمؤازرة ووقفت إلى جانبنا، الآن أمامنا مهمة صعبة في الجزائر خاصة بعد إحراز الاتحاد لهدف يصعب من مهمتنا نوعاً ما ولكننا بإذن الله تعالى لها، لقد فقدنا عدة لاعبين في هذه المباراة والبعض أدى المباراة وهو يعاني من الإصابات، نأمل أن تتم القائمة الرئيسية للفريق حتى نكسب لقاء العودة ونعود ببطاقة التأهل بإذن الله تعالى، كانت الغيابات مؤثرة جداً ولكن بفضل الله كنا في الموعد، الاتحاد فريق كبير ومحترم وسنجهز أنفسنا جيداً لمباراة الجزائر فقط نرجو دعوات الأمة المريخية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)