اعتماد 150 حكماً لإدارة مباريات الموسم الجديد

اختتمت لجنة التحكيم المركزية باتحاد كرة القدم السوداني الأربعاء بالعاصمة الخرطوم ، الورشة القومية للحكام ، تحت إشراف عامر عثمان ، نائب رئيس اللجنة للشئون الفنية ، والعديد من خبراء التحكيم السودانيين .
وقال عامر عثمان إن الورشة شملت 82 حكماً بالعاصمة الخرطوم ، إلى جانب 13 ورشة فعلية بالمدن الأخرى .
وأضاف: اعتمدنا لهذا الموسم 150 حكماً لإدارة المسابقات القومية ، الدوري الممتاز والدوري العام وكأس السودان ، وتنضم إلينا المنافسة الوسيطة ، وهي مسابقة ستمنح الحكام المزيد من الفرص لإدارة المباريات .
وأوضح عامل أنه يتوقع المزيد من التحسن في أداء الحكام ، مقارنة بالموسم الماضي ، وأنه بحسب صحيفة قوون سيتم الدفع بمزيد من الحكام الجدد ، بهدف تجديد التحكيم السوداني لأجل مستقبل أفضل .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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