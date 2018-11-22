اعتماد 150 حكماً لإدارة مباريات الموسم الجديد

اختتمت لجنة التحكيم المركزية باتحاد كرة القدم السوداني الأربعاء بالعاصمة الخرطوم ، الورشة القومية للحكام ، تحت إشراف عامر عثمان ، نائب رئيس اللجنة للشئون الفنية ، والعديد من خبراء التحكيم السودانيين .

وقال عامر عثمان إن الورشة شملت 82 حكماً بالعاصمة الخرطوم ، إلى جانب 13 ورشة فعلية بالمدن الأخرى .

وأضاف: اعتمدنا لهذا الموسم 150 حكماً لإدارة المسابقات القومية ، الدوري الممتاز والدوري العام وكأس السودان ، وتنضم إلينا المنافسة الوسيطة ، وهي مسابقة ستمنح الحكام المزيد من الفرص لإدارة المباريات .

وأوضح عامل أنه يتوقع المزيد من التحسن في أداء الحكام ، مقارنة بالموسم الماضي ، وأنه بحسب صحيفة قوون سيتم الدفع بمزيد من الحكام الجدد ، بهدف تجديد التحكيم السوداني لأجل مستقبل أفضل .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)