محكمة كاس تفاجئ الاتحاد السوداني وتسمي محكماً له في قضية المريخ

تلقى الاتحاد السوداني لكرة القدم أمس خطاباً جديداً من محكمة التحكيم الرياضي الدولية في (لوزان السويسرية) يفيد انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة للاتحاد السوداني لتعيين مُحكم معتمد يمثله في الدعوى التحكيمية المرفوعة من نادي المريخ ضد القرار الصادر من لجنة الاستئنافات بالاتحاد السوداني في قضية مريخ الفاشر.

وأشار الخطاب الذي تلقى نادي المريخ نسخة منه بحسب صحيفة الصدى إلى أن (كاس) طلبت من الاتحاد في خطاب أرسلته له يوم 6 نوفمبر الحالي تسمية محكم ينوب عنه من قائمة المحكمين المعتمدين للمحكمة، وأمهلته عشرة أيام للرد فلم يرد ولم يسم المحكم، وأشارت كاس في خطابها الوارد أمس إنها ستبادر باختيار محكم يمثل الاتحاد السوداني في القضية، وان الاختيار سيتم بواسطة رئيس محكمة التحكيم الرياضي أو (نائبه)، واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 53 من قانونها لاختيار المحكم المذكور.

يذكر أن نادي المريخ سمى المحامي الهولندي هندريك كيسلر محكماً له في القضية، كما كلف المحامي التركي إمري كوشاك بتمثيله أمام كاس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)