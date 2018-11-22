لجنة التحقيق في النظام الأساسي لاتحاد الخرطوم بدأت أعمالها

بدأت لجنة التحقيق المكونة من اللجنة القانونية في أتحاد كرة القدم السوداني ، بشأن التعديلات التي أدرجت في النظام الأساسي لاتحاد الخرطوم ، عقب اعتماده من اللجنة القانونية ،وعرضها على الجمعية العمومية للاتحاد المحلي ، في مخالفة للمنشور الصادر من رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم بشأن توفيق أوضاع الأنظمة الأساسية للاتحادات .

وترأس الأستاذ محمد سليمان (حلفا) ، نائب رئيس اللجنة القانونية لجنة التحقيق ، ومقررها الأستاذ حسب الرسول إدريس ، وفي عضويتها مولانا الطيب العباسي ، والدكتور مدثر خيري هذا وقد مثل أمام اللجنة عند الساعة الثانية من ظهر الأربعاء كم من: جمال أحمد عمر الكيماوي نائب رئيس الاتحاد ، عبد العزيز نصر الدين أمين المال ، أسامة عبد السلام السكرتير بالإنابة ، ماجد عبد العاطي (راس) نائب أمين المال وعبد العظيم بابكر الأمين العام لاتحاد الخرطوم المحلي ..

هذا وستواصل اللجنة أعمالها بحسب صحيفة قوون اليوم الخميس عقب استدعائها عدداً من أعضاء مجلس الإدارة باتحاد الخرطوم المحلي وبعض الجهات ذات الصلة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)