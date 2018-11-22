“برقو” يثير سخط “شداد” بمغادرة مفاجئة لـ”البلاد”

فأجا السلطان حسن برقو، الجميع وغادر السودان دون أن يخبر أحد حتى وصوله لداخل الطائرة، ووضع (برقو مجلس الإدارة في موقف محرج بعد أن أوقف مدير مكتب الرئيس أمير محمد خير إثر إتهامات له بالاختلاس تولى هو مسؤولية إثباتها أو نفيها .

وكان من المفترض أن يقدم (برقو) تقريراً شاملاً لمجلس الإدارة في اجتماعه يوم السبت القادم لحسم هذا الأمر ولكنه فضل السفر بدلاً من ذلك الأمر الذي جعل رئيس الإتحاد كمال شداد في حالة غضب شديد على حسب وصف المقربين منه لحظة تلقيه خبر سفر (برقو) الذي يبدو أنه أخبره بسفره من داخل الطائرة ولامه شداد على ذلك بشدة .

وتفيد متابعات بأن السلطان حسن برقو لم يجد أي تجاوزات مالية تخص تذاكر السفر في الأموال التي استلمها أمير محمد خير لشراء التذاكر في الإدارة المالية، ولم يوضح (برقو) نتائج زيارته للخطوط الإثيوبية كما أنه أثار الاستغراب من عدم تقديمه المستندات موضع الإتهام للمتهم الوحيد في القضية أمير محمد خير الذي اكتفى برقو بتوجيه أسئلة قليلة له دون أن يوضح له اي إتهام، في حقه أو يقدم له المستندات التي قدمها نصر الدين حميدتي ليرد عليها.

وعلمت صحيفة الرياضية بأن أمير محمد خير قد صرح للمقربين منه بأن القضية لن تنتهي بكل الأحوال بإنتهاء التحقيق لأنه سيلاحق الذين أشانوا سمعته إذا أثبت التحقيق براءته كما سيدافع عن نفسه أمام القضاء إذا أدانه التحقيق .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)