كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حركة فتح: الإرهاب الحقيقي هو الاحتلال الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" أن الشعب الفلسطينى كله مناضل من أجل الحرية والاستقلال، وأن النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي سيستمر، والإرهاب الحقيقى هو الاحتلال الإسرائيلى الاستعماري العنصري.

وقال عضو المجلس الثورى والمتحدث باسم فتح أسامة القواسمى - فى بيان اليوم الخميس - "إننا نرفض رفضا قطعيا أن يوسم أى فلسطينى بالإرهاب، بينما الإرهاب الحقيقى واضح وجلى أمام العالم من خلال ممارساته القمعية الاحتلالية ضد الشعب الفلسطينى، وأن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلى من تطبيق نظام الفصل العنصرى والأبارتهايد، وتعميق الاحتلال وشرعنة الاستعمار وتحويل القدس إلى ثكنة عسكرية بآلاف الجنود المدججين بالسلاح، وهدم البيوت والمحال التجارية، وإقامة الحواجز العسكرية والاعتقالات اليومية، إضافة إلى التعذيب النفسى والجسدي خلف قضبان الاحتلال للأطفال والنساء، ومنع المسلمين والمسيحيين من الوصول لاماكن عبادتهم فى القدس، هو أعلى درجات الإرهاب فى العالم".

يأتى ذلك فى الوقت الذى اقتحمت فيه أعداد كبيرة من جنود الاحتلال وعناصر من وحداتها الخاصة، ترافقها آليات تابعة لبلدية الاحتلال فى القدس، اليوم الخميس، مخيم شعفاط وسط القدس، وانتشرت فى الشارع الرئيسى الممتد من الحاجز العسكرى وحتى ضاحيتى راس خميس وشحادة.

واعتلى الجنود أسطح بنايات في المنطقة، في حين أوقف الاحتلال طلبة المدارس والحافلات وأخضعهم للتفتيش وأخرهم عن أعمالهم ومدارسهم.

وكانت قوات الاحتلال قد نفذت أمس عمليات هدم واسعة طالت 19 منشأة تجارية، في الوقت الذي أعرب فيه السكان عن خشيتهم من استكمال عمليات الهدم والتدمير للمتاجر في المنطقة.