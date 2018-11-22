كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يأمل في إبرام اتفاق خروج بريطانيا الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول سفراء دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، اليوم الخميس، وضع اللمسات الأخيرة، على بيان المخطط التمهيدي للعلاقات المستقبلية بين التكتل وبريطانيا قبيل قمة مقررة، يوم الأحد.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يوم 29 مارس 2019 لكن يتعين أن يقر الجانبان اتفاق الانفصال، وبيان المخطط التمهيدي المرفق به، والخاص بالعلاقات المستقبلية بينهما.

ويأمل زعماء الاتحاد الأوروبي، في إقرار الاتفاق خلال قمة، يوم الأحد.

ولم تنجح رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في سد جميع الثغرات مع الاتحاد الأوروبي، في محادثات جرت في بروكسل، أمس الأربعاء، وقالت إنها "ستعود يوم السبت، آملة أن يكفي هذا التدخل الأخير لإخراج الاتفاق إلى حيز الوجود".

وأصبحت أراضي جبل طارق البريطانية، المتنازع عليها النقطة الشائكة، إذ يتشبث رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بموقفه قبيل انتخابات محلية في الأندلس.

ومن ناحية أخرى أبلغ دبلوماسيون ألمان نظراءهم من دول الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، بأن المستشارة أنجيلا ميركل، لن تأتي إلى بروكسل يوم الأحد، لإجراء أي مفاوضات أخرى مما يعني أن نص الاتفاق يجب أن يكون جاهزاً.