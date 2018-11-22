كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة 5 جنود صوماليين فى انفجار جنوب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى جنديان صوماليان على الأقل حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة جنوبى البلاد.

وذكر راديو "شابيلى" الصومالى اليوم الخميس أن الانفجار استهدف حافلة عسكرية فى بلدة "وانلاوين" الواقعة فى محافظة "شابيلى السفلى"، مشيرا إلى أن الحافلة كانت فى طريقها من مدينة "أفجوى" التى تبعد نحو 30 كيلومترا غرب العاصمة "مقديشيو" متوجهة إلى البلدة.

من جهتها، أعلنت حركة "الشباب" المسلحة مسئوليتها عن هذا التفجير.