كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، وفاة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية الجنرال إيغور كوروبوف، عن 62 عاماً، "بعد معاناة من مرض طويل وخطير".

وقالت وكالات الأنباء الروسية، نقلاً عن بيان للوزارة، إنه لم يتم تعيين رئيس للإدارة العامة للاستخبارات لهيئة أركان الجيوش منذ 2016، خلفاً لكوروبوف الذي يتولى هذا المنصب منذ 2016.

وكان الرئيس الأسبق للجهاز إيغور سيرغون توفي في يناير 2016.

وجهاز الاستخبارات العسكرية الذي تأسس في 1918، اعتبر لفترة طويلة منافساً لجهاز الاستخبارات السوفياتي "كي جي بي".

وهو يعد أقوى وأجرأ وكالة روسية للتجسس لكنه غير معروف كثيراً من قبل الجمهور.

وفي الأشهر الأخيرة، اتهمت دول غربية عدة الاستخبارات العسكرية بالتورط في هجمات معلوماتية وعمليات قرصنة في جميع أنحاء العالم.

كما اتهمت لندن هذا الجهاز بالتورط في تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في مارس الماضي.