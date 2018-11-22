محطة “البيضاء المسافرين” الجديدة تفتح أبوابها.. مساحتها 10 آلاف متر وزودت بمدخلين مختلفين -صور

دشن المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الخميس، العمل بمحطة القطار الجديدة “الدار البيضاء المسافرين” وهي واحدة من أربع محطات سيتوقف فيها قطار “البراق” فائق السرعة الرابط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة.

تم إنجاز المحطة في ظرف سنتين ونصف، حيث تكلفت مجموعة إيطالية مغربية بإنجاز تصاميم إنشائها، حيث خصصت لها مساحة إجمالية تقدر بـ10 آلاف و500 متر مربع لتتمكن من استقبال المسافرين عبر مدخلين شمالي وجنوبي.

واعتمد تصميم المحطة الجديدة تهيئة خارجية تصل إلى 22 ألف متر مربع، خصص جزؤها الأول للمسافرين القادمين عبر وسائل النقل العمومي، وضمنها حافلات خط “الترامواي” بساحة باحماد، فيما خصص المدخل الثاني عبر شارع الأمير عبد القادر للسيارات الخاصة وسيارات الأجرة، حيث يضم مرآبا بسعة ركن تصل إلى 320 عربة.

كما زودت المحطة، التي افتتحها ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بمرافق خدماتية متكاملة ضمنها محلات تجارية ومقاه، فضلا عن فضاء الاستقبال “البراق” وكذا فضاء بيع التذاكر.