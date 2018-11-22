الاتحاد الأوروبي: يجب محاسبة كل “المسؤولين فعليا” عن قتل خاشقجي

لا زالت ردود الأفعال الدولية على حادث مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، متواصلة، حيث جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تأكيده على ضرورة محاسبة الواقفين وراء هذه الجريمة.

وأكد الاتحاد الاوروبي اليوم الخميس، أن كل “المسؤولين فعليا” عن جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول الشهر الماضي، يجب أن يحاسبوا.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، فيديريكا موغيريني، خلال زيارة الى أنقرة، إن “هؤلاء المسؤولين فعليا عن هذه الجريمة الرهيبة يجب أن يحاسبوا”.

ويأتي الموقف الأوروبي، ساعات بعد نفي وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تحضير قيادة المملكة لإجراء تغيير في ولاية العهد على خلفية قضية مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي.

وقال الجبير، في مقابلة صحافية له مساء أمس الأربعاء، إن الحكومة السعودية وولي العهد محمد بن سلمان غير متورطين تماما في مقتل الصحافي جمال خاشقجي، معتبرا أن أشخاصا كونوا رأيا حول القضية دون حصولهم على دلائل، وسط حديث على أن وكالة الاستخبارات الأمريكية باتت مقتنعة بتورط بن سلمان في قضية خاشقجي، في وقت لا زال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متشبثا بتحالفه مع السعوديين.