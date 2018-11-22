هذا ما أسفرت عنه قرعة أبطال أسيا.. أندية من السعودية وإيران وقطر بمجموعة واحدة

مباريات من العيار الثقيل تلك التي أفرزت عنها قرعة دوري أبطال أسيا والتي أقيمت، اليوم الخميس، بمقر الإتحاد الأسيوي بكوالالمبور، بمشاركة 32 نادياً.

نسخة 2019، سجلت مجموعة من التغييرات، حيث تم تقسيم الأنمدية إلى فئيتين كل واحدة منهما تضم 16 نادياً، بين غرب وشرق أسيا.

وأثارت المجموعة الثالثة والرابعة، جدلاً كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ضمن الثالثة لقاء بين 4 أندية من السعودية، ثم قطر والإمارات وأيضا إيران، بسبب العلاقات السياسية المتوثرة بين البدان.

أما المجموعة الرابعة، فبدورها أسفرت عن مواجهة “حارقة”، بين كل من السد القطري، والأهلي السعودي، وبيرسبوليس الإيراني، والمتأهل من الملحق.

وسبق لمباريات كأس أسيا الموسم المنصرم، قد سجلت مجموعة من التجاوزات، عندما رفض اللاعبون الإمارتيون مصافحة نظراءهم من قطر، في حين تعرض لاعبو السعودية إلى التهميش خلال إحدى مبارياتهم أمام فريق قطري، ما أثار غضباً دولياً كبيرا، ودفع “الفيفا” إلى إبعاد الصراعات السياسية عن مباريات كرة القدم.

وفيما يلي المجموعات، التي أسفرت عنها القرعة”:

المجموعة الأولى:

الوصل الإماراتي.

الزوراء العراقي.

المتأهل من ملحق الوحدات الأردني والكويت الكويتي وذوب آهن الإيراني والغرافة القطري.

المتأهل من ملحق أستكلول وأجمك والنصر السعودي.

المجموعة الثانية:

الوحدة الإماراتي.

الاتحاد السعودي.

لوكوموتيف الأوزبكي.

المتأهل من ملحق سايبا الإيراني ومينيرفا الهندي والريان القطري.

المجموعة الثالثة

الدحيل القطري.

العين الإماراتي.

استقلال طهران الإيراني.

الهلال السعودي.

المجموعة الرابعة:

السد القطري.

الأهلي السعودي.

بيرسبوليس الإيراني.

المتأهل من ملحق باختاكور الأوزبكي والقوة الجوية العراقي والنصر الإماراتي.