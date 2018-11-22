بعد مباراة الأسود وتونس الودية..أزارو يلتحق بالأهلي ولا تمرد على الفريق

أنهى نادي الأهلي المصري الجدل، حول وضعية الدولي المغربي، وليد أزارو، الذي التحق رسمياً ببعثة النادي بالإمارات العربية المتحدة، تأهباً لمباراة إياب دور الـ 16 أمام الوصل الإماراتي، انطلاقاً من الساعة الرابعة والنصف بالتوقيت المحلي.

إدارة الأهلي المصري تقاسمت صور وصول لاعب المنتخب الوطني المغربي إلى فندق بعثة الأهلي المصري عبر ال، مباشرة بعد مشاركته في مباراة الأسود الودية أمام تونس، والتي انتهت لصالح المغرب بحصة هدف دون رد، على أرضية ملعب رادس الأولمبي.

وكانت تقارير إعلامية، قد تحدتث سابقاً عن تمرد اللاعب المغربي على فريقه، بسبب الهجوم الذي تعرض له من طرف الإعلام المصري، بسبب واقعة تمزيق قميصه بذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، وأيضاً الانتقادات التي وجهها إلية مستشار التعاقدات بالأهلي المصري، والذي طالب بمعاقبة أزارو، بعد توقيفه من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”.

وأضاع الأهلي المصري، لقب دوري أبطال إفريقيا للسنة الثانية تواليا، وهاته المرة أمام الترجي التونسي، بعد فوز الأخير في مواجهة الإياب بثلاثية نظيفة، في حين لقاء الذهاب انتهى لصالح المصريين بثلاثة أهداف مقابل واحد.

يشار، إلى أن هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، قد أوضح على هامش الندوة الصحفية التي تلت مباراة “نسور قرطاج” الودية، بأنه تحدث سلفاً مع مدرب الأهلي من أجل منح وليد أزارو دقائق لعب أقل، خصوصا وأن المجموعة تعول على خدماته في مباراة البطولة العربية اليوم الخميس.