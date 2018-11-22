كفر مندا: اعتقال 15 شخصا وضبط 122 زجاجة حارقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنظر محكمة الصلح في عكا، اليوم الخميس، في طلب الشرطة تمديد اعتقال 15 شخصا من قرية كفر مندا، بشبهة ضلوعهم في الشجارات التي شهدتها القرية في الأيام الأخيرة على خلفية انتخابات السلطة المحلية، بحسب زعم الشرطة.

وأتت عملية الاعتقال خلال الحملة التي قامت بها الشرطة في ساعات الليل في القرية بزعم فرض النظام وإعادة الأمان، وخلال الحملة تم مداهمة العديد من المنازل والمحال، حيث تم ضبط 122 زجاجة حارقة ومفرقعات.

ووفقا لبيان الشرطة، تم الشروع في هذه الحملة عقب الأحداث والشجارات التي شهدتها القرية في الفترة الأخيرة على خلفية نتائج الانتخابات للمجلس المحلي، وخلالها جرى استعمال المفرقات وإلقاء الحجارة وإضرام النار بممتلكات، كما تسبب ذلك بأضرار لمركبات الشرطة.

ومنذ اندلاع الشجارات اعتقلت الشرطة 90 شخصا، تنسب لهم شبهات الضلوع في الشجارات واستعمال المفرقعات والإخلال بالنظام العام الذي رافق إعلان نتائج الانتخابات لرئاسة المجلس المحلي.

وفاز مؤنس عبد الحليم، برئاسة المجلس بفارق 26 صوتا عن منافسه علي خضر زيدان، الذي التمس للمحكمة وطعن بالنتائج وطلب بفحص مصداقية الأصوات التي ألغيت بزعم وجود خروقات.