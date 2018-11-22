يوم دراسي على شرف إطلاق مركز الذاكرة والتراث للبحوث والتوثيق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الأحد، 25/ 11/ 2018

الزمان: 16:00

المكان: فندق رمادا، الناصرة. يوم دراسي بعنوان "الغناء الشعبي ودوره في صياغة وبلورة الذاكرة التاريخية الجماعية" على شرف انطلاق مركز "بيت الذاكرة والتراث للبحوث والتوثيق" في الناصرة. الجلسة الأولى: خلفيات تاريخية ونظرية.

رئيس الجلسة: بروفيسور محمود غنايم.

1. بروفيسور مصطفى كبها: أعلام الغناء الشعبي الفلسطيني، سياقات تاريخية.

2. الأستاذ محمد علي طه: توثيق الشاعر أبو سعود الأسدي للقرى المهجرة، قراءة وتحليل.

3. بروفيسور جريس خوري: جفرا بين التاريخ والتراث. الجلسة الثانية: على طريق الغناء الشعبي: آباء وأبناء وتجارب شخصية.

1. د. صالح يوسف أبو ليل.

3. أ. جودت محمد ريناوي.

3. الأستاذة نائلة عزام لبّس

4. د. يوسف فخر الدين

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